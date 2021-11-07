У рамках 12-го туру італійської Серії А Кальярі на власному полі програв Аталанті з Бергамо. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Богиня" повела в рахунку вже в дебюті. Швидка атака на 6-й хвилині завершилася прострілом Дзаппакости з правого флангу, який без перешкод на дальній стійці замкнув Маріо Пашаліч.

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На 27-й острів'яни впіймали бергамасків у контратаці – Годін кинув у прорив Жоао Педро, який майстерно реалізував свій момент. Однак, Аталанта вирвалася вперед ще до перерви. Копмейнерс пасом знайшов у штрафному майданчику Кальярі Дувана Сапату, який класно розвернувся і пробив Краньйо.

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