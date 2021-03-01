Юрий Калитвинцев уже в первом матче во главе Олимпика вписал свое имя в историю УПЛ.

52-летний специалист на прошлой неделе официально стал наставником Олимпика и уже провел один поединок – проиграл Минаю 1:2.

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Последний раз Юрий Калитвинцев выводил команду УПЛ (Закарпатье) на поле в статусе наставника аж 11 июня 2002 года. С тех пор к моменту встречи с Минаем прошло 18 лет и 262 дня. Теперь это новая самая длинная пауза в работе тренера в чемпионате Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

До этого нестандартное первенство было у Александра Томаха, который не работал с командой УПЛ в течение 16 лет и 231 дня.

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