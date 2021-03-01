Юрій Калітвінцев вже в першому матчі на чолі Олімпіка вписав своє ім'я в історію УПЛ.

52-річний фахівець минулого тижня офіційно став наставником Олімпіка та вже провів один поєдинок – програв Минаю 1:2.

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Востаннє Юрій Калітвінцев виводив команду УПЛ (Закарпаття) на поле у статусі наставника аж 11 червня 2002 року. Відтоді до моменту зустрічі з Минаєм пройшло 18 років та 262 дні. Тепер це нова найдовша пауза в роботі тренера в чемпіонаті України, повідомляє офіційний сайт змагань.

До цього нестандартна першість була у Олександра Томаха, який не працював з командою УПЛ протягом 16 років і 231 дня.

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