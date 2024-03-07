Калитвинцев против Григорчука – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 22-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 22-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 4 дней: с 29 марта по 1 апреля включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Изюминкой тура станет противостояние Юрия Калитвинцева против Романа Григорчука – каждое следующее поражение для наставника Полесья может стать последним. Также интересно будет посмотреть на тренерскую дуэль Желько Любеновича и Руслана Ротаня, а также узнать, сможет ли Шахтер развить свой успех в матче с неуступчивой Оболонью. Ну и главный вопрос: станет ли Ворскла той командой, которой удастся прервать победную серию Шовковского и Ко?
29 марта (пятница)
Заря – Металлист 1925 – 15:30
30 марта (суббота)
Оболонь – Шахтер – 13:00
Полесье – Черноморец – 15:30
Верес – Кривбасс – 18:00
31 марта (воскресенье)
Минай – Александрия – 13:00
Ворскла – Динамо – 15:30
Колос – СК Днепр-1 – 18:00
1 апреля (понедельник)
Рух – ЛНЗ – 18:00
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