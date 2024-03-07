Матчі 22-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 29 березня по 1 квітня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Родзинкою туру стане протистояння Юрія Калітвінцева проти Романа Григорчука – кожна наступна поразка для наставника Полісся може стати останньою. Також цікаво буде подивитись на тренерську дуель Желько Любеновіча і Руслана Ротаня, а також дізнатись, чи зможе Шахтар розвинути свій успіх у матчі з непоступливою Оболонню. Ну і головне питання: чи стане Ворскла тією командою, якій вдасться перервати переможну серію Шовковського і Ко?

29 березня (п'ятниця)

Зоря – Металіст 1925 – 15:30

30 березня (субота)

Оболонь – Шахтар – 13:00

Полісся – Чорноморець – 15:30

Верес – Кривбас – 18:00

31 березня (неділя)

Минай – Олександрія – 13:00

Ворскла – Динамо – 15:30

Колос – СК Дніпро-1 – 18:00

1 квітня (понеділок)

Рух – ЛНЗ – 18:00

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