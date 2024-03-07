Калітвінцев проти Григорчука – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 22-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 22-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 29 березня по 1 квітня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинкою туру стане протистояння Юрія Калітвінцева проти Романа Григорчука – кожна наступна поразка для наставника Полісся може стати останньою. Також цікаво буде подивитись на тренерську дуель Желько Любеновіча і Руслана Ротаня, а також дізнатись, чи зможе Шахтар розвинути свій успіх у матчі з непоступливою Оболонню. Ну і головне питання: чи стане Ворскла тією командою, якій вдасться перервати переможну серію Шовковського і Ко?
29 березня (п'ятниця)
Зоря – Металіст 1925 – 15:30
30 березня (субота)
Оболонь – Шахтар – 13:00
Полісся – Чорноморець – 15:30
Верес – Кривбас – 18:00
31 березня (неділя)
Минай – Олександрія – 13:00
Ворскла – Динамо – 15:30
Колос – СК Дніпро-1 – 18:00
1 квітня (понеділок)
Рух – ЛНЗ – 18:00
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