В центральном матче тура Шахтер разгромил Кривбасс (5:2), но наиболее памятным стал не счет встречи, а эпизод на 22-й минуте поединка, когда Дмитрий Крыськив разыграл штрафной без свистка арбитра, что привело к голу. В этот момент Дибанго и другие игроки криворожан сочувствовали Зубкову, который корчился от боли на газоне. Несмотря на скандал, претензий у Юрия Вернидуба к действиям бригады арбитров или игроков Шахтера не возникло.

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