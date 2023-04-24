"В клубе не было должности "спортивный директор" до прихода Максимова? Все правильно. В ближайшем будущем клуб продолжит пополняться высококвалифицированными специалистами. Для меня ключевым в приглашении Юрия Вильевича является то, что он видел футбол как игрок и как тренер. Именно этот опыт поможет ему готовить новых звезд футбола.

"Там есть люди, которые платят деньги": Максимов – о предложениях из-за рубежа и возможности работы со сборной Украины

Юрий Максимов – это детско-юношеская команда, а Юрий Калитвинцев - первая? Хочу подчеркнуть, что у Юрия Калитвинцева бессрочный кредит доверия от меня. Это очень опытный специалист. Даже немного опасаюсь, чтобы его не пригласили в Динамо или в сборную Украины. Уверен, что в ближайшем будущем Юрий Калитвинцев во главе Полесья будет бороться за выход в еврокубки", – поделился Буткевич в комментарии официальному сайту Полесья.

К слову, Полесье сейчас занимает второе место в Первой лиге, отставая от Оболони на 2 пункта.

Первая лига: Полесье потерпело второе поражение в сезоне, пропустив Оболонь на вершину Чемпионской группы