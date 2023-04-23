"У меня были предложения из чемпионатов Азербайджана и Грузии, но это было несерьезно, дальше общаться не было смысла. Называть клубы я не хочу, в одном из них раньше работал (Максимов работал в азербайджанской Кешле, – прим.).

Максимов прокомментировал неожиданное назначение в Полесье: "Сразу хочется расставить точки над "і"

Сейчас мне интересно поработать спортивным директором, какая-то жилка у меня лежит к этому. Я загадывать не люблю и радуюсь тому, что есть. Сегодня я спортивный директор, завтра – юношеский тренер. Все может быть.

Было бы мне в будущем мне интересно поработать в Динамо и национальной сборной Украины? Какой смысл об этом говорить? Там есть люди, которые платят деньги и приглашают тренеров для достижения каких-то результатов", – сказал Максимов в комментарии Українському футболу.

Напомним, 54-летний специалист почти год находился без работы (после увольнения из Ворсклы в мае 2022-го).

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х