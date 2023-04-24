"В клубі не було посади "спортивний директор" до приходу Максимова? Все правильно. У найближчому майбутньому клуб продовжить поповнюватися висококваліфікованими фахівцями. Для мене ключовим в запрошенні Юрія Вільйовича є те, що він бачив футбол як гравець і як тренер. Саме цей досвід допоможе йому готувати нових зірок футболу.

"Там є люди, які платять гроші": Максимов – про пропозиції з-за кордону і можливість роботи зі збірною України

Юрій Максимов – це дитячо-юнацька команда, а Юрій Калітвінцев – перша? Хочу наголосити, що у Юрія Калітвінцева безстроковий кредит довіри від мене. Це дуже досвідчений спеціаліст. Навіть трохи побоююсь, щоб його не запросили у Динамо або в збірну України. Впевнений, що у найближчому майбутньому Юрій Калітвінцев на чолі Полісся буде боротися за вихід у єврокубки", – поділився Буткевич у коментарі офіційному сайту Полісся.

До слова, Полісся наразі посідає друге місце в Першій лізі, відстаючи від Оболоні на 2 пункти.

Перша ліга: Полісся зазнало другої поразки в сезоні, пропустивши Оболонь на вершину Чемпіонської групи