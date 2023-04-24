"Калітвінцев буде боротися за вихід у єврокубки": у Поліссі побоюються, що тренера заберуть в Динамо чи збірну України
Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував призначення Юрія Максимова на посаду спортивного директора та чутки щодо можливого відходу Юрія Калітвінцева.
"В клубі не було посади "спортивний директор" до приходу Максимова? Все правильно. У найближчому майбутньому клуб продовжить поповнюватися висококваліфікованими фахівцями. Для мене ключовим в запрошенні Юрія Вільйовича є те, що він бачив футбол як гравець і як тренер. Саме цей досвід допоможе йому готувати нових зірок футболу.
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Юрій Максимов – це дитячо-юнацька команда, а Юрій Калітвінцев – перша? Хочу наголосити, що у Юрія Калітвінцева безстроковий кредит довіри від мене. Це дуже досвідчений спеціаліст. Навіть трохи побоююсь, щоб його не запросили у Динамо або в збірну України. Впевнений, що у найближчому майбутньому Юрій Калітвінцев на чолі Полісся буде боротися за вихід у єврокубки", – поділився Буткевич у коментарі офіційному сайту Полісся.
До слова, Полісся наразі посідає друге місце в Першій лізі, відстаючи від Оболоні на 2 пункти.
Перша ліга: Полісся зазнало другої поразки в сезоні, пропустивши Оболонь на вершину Чемпіонської групи