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Калинич рискует досрочно вернуться из Ромы в Атлетико – итальянцы разочарованы игрой бывшей звезды Днепра

19:35 22 Читати українською
Калинич рискует досрочно вернуться из Ромы в Атлетико – итальянцы разочарованы игрой бывшей звезды Днепра
Никола Калинич / Getty Images

Рома рассматривает вариант с досрочным завершением аренды форварда Николы Калинича, принадлежащего мадридскому Атлетико.

Римляне разочарованы выступлениями хорвата в текущем сезоне, информирует Corriere dello Sport.

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Калинич получил лишь 190 минут игрового времени во всех турнирах и не смог отличиться хотя бы одним голом за "волков". Кроме того, 31-летний нападающий получил травму, которая не позволяет ему набрать оптимальную форму и побороться за место в основе команды Пауло Фонсеки. Все эти факторы заставляют руководство Ромы задуматься над отказом от услуг Калинича уже зимой, хотя арендное соглашение с Атлетико рассчитано до лета 2020 года.

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Напомним, с 2011-го по 2015 год хорватский страйкер защищал цвета Днепра – в его активе 37 голов в 86 матчах за украинский клуб.

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