Рома хочет вернуть Кина в Италию – "волки" готовы компенсировать расходы Эвертона

Итальянская Рома нацелилась на форварда английского Эвертона Мойзе Кина.

19-летний футболист, который переехал на Гудисон Парк летом 2019-го, никак не может проявить себя в АПЛ – за 9 матчей в составе "ирисок" экс-игрок Ювентуса не забил ни одного гола. Римляне верят, что возвращения Кина на родину положительно повлияет на его результативность, информирует El Massagerro.

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"Волки" готовы выложить Эвертону за Кина такую ​​же сумму, которую английский клуб заплатил Ювентусу – 27,5 млн евро.

К слову, игроком молодежной сборной Италии также интересуется Милан. "Россонери" уже провели переговоры с агентом игрока Мино Райолой и готовы взять Кина в аренду.

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