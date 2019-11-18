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Калініч ризикує достроково повернутися з Роми в Атлетіко – італійці розчаровані грою колишньої зірки Дніпра

19:32 770 Читать на русском
Калініч ризикує достроково повернутися з Роми в Атлетіко – італійці розчаровані грою колишньої зірки Дніпра
Нікола Калініч / Getty Images

Рома розглядає варіант з достроковим завершенням оренди форварда Ніколи Калініча, який належить мадридському Атлетіко.

Римляни розчаровані виступами хорвата у поточному сезоні, інформує Corriere dello Sport.

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Калініч отримав лише 190 хвилин ігрового часу в усіх турнірах і не зміг відзначитися бодай одним голом за "вовків". Крім того, 31-річний нападник зазнав травми, яка не дозволяє йому набрати оптимальну форму і поборотися за місце в основі команди Пауло Фонсеки. Всі ці фактори змушують керівництво Роми задуматися над відмовою від послуг Калініча вже взимку, хоча орендна угода з Атлетіко розрахована до літа 2020 року.

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Нагадаємо, з 2011-го по 2015 рік хорватський страйкер захищав кольори Дніпра – в його активі 37 голів у 86 матчах за український клуб.

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Іспанія Нікола Калініч Нікола Калініч Рома Рома Атлетіко Атлетіко Італія Трансфери
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