Калініч ризикує достроково повернутися з Роми в Атлетіко – італійці розчаровані грою колишньої зірки Дніпра

Рома розглядає варіант з достроковим завершенням оренди форварда Ніколи Калініча, який належить мадридському Атлетіко.

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Калініч отримав лише 190 хвилин ігрового часу в усіх турнірах і не зміг відзначитися бодай одним голом за "вовків". Крім того, 31-річний нападник зазнав травми, яка не дозволяє йому набрати оптимальну форму і поборотися за місце в основі команди Пауло Фонсеки. Всі ці фактори змушують керівництво Роми задуматися над відмовою від послуг Калініча вже взимку, хоча орендна угода з Атлетіко розрахована до літа 2020 року.

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Нагадаємо, з 2011-го по 2015 рік хорватський страйкер захищав кольори Дніпра – в його активі 37 голів у 86 матчах за український клуб.