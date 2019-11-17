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Рома попытается подписать форварда Реала, которого игнорирует Зидан

13:52 84 Читати українською
Рома попытается подписать форварда Реала, которого игнорирует Зидан
Мариано Диас / Marca

Итальянская Рома намерена усилиться нападающим мадридского Реала Мариано Диасом.

26-летний форвард не сыграл ни одного матча за Королевский клуб в текущем сезоне и только раз появлялся в заявке команды. "Волки" готовы взять Диаса в аренду с правом выкупа, информирует Corriere dello Sport. Ожидается, что переход состоится уже во время зимнего трансферного окна, а летом следующего года римляне выкупят права на футболиста за 20 миллионов евро.

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Напомним, Мариано Диас является выпускником академии Реала. Он вернулся на Сантьяго Бернабеу летом 2018-го года из французского Лиона. "Сливочные" выложили за игрока сборной Доминиканской Республики 20 миллионов евро, но после возвращения в клуб Зинедина Зидана он перестал получать игровую практику.

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Италия Рома Рома Реал Мадрид Реал Мадрид Мариано Диас Мариано Диас
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