"Салах – отличный игрок и бомбардир. Он помогает Ливерпулю, прилагает все усилия для победы. Не думаю, что мерсисайдцы его отпустят. Ливерпуль задумается о трансфере Салаха только если получит серьезное предложение.

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Конечно, Реал хочет получить Салаха, но определяющим фактором в этом вопросе будет цена. Египтянин имеет фантастический потенциал, любой клуб хотел бы получить такого футболиста, но я не думаю, что Реал может себе его позволить", – цитирует Кальдерона издание Goal.

Напомним, Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. Действующий контракт игрока с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 120 млн евро.

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