"Салах – чудовий гравець і бомбардир. Він допомагає Ліверпулю, докладає всіх зусиль для перемоги. Не думаю, що мерсисайдці його відпустять. Ліверпуль задумається про трансфер Салаха тільки якщо отримає серйозну пропозицію.

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Звичайно, Реал хоче отримати Салаха, але визначальним фактором у цьому питанні буде ціна. Єгиптянин має фантастичний потенціал, будь-який клуб хотів би отримати такого футболіста, але я не думаю, що Реал може собі його дозволити", – цитує Кальдерона видання Goal.

Нагадаємо, Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. Чинний контракт гравця з мерсисайдцями розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 120 млн євро.

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