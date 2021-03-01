В матче 26-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде одолел откровенного аутсайдера турнира Шеффилд Юнайтед. Подопечные Юргена Клоппа забили дважды, выиграв 2:0.

Прерванная серия из поражений мерсисайдцев в АПЛ в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2

Второй гол во встрече, который записал на свой счет Роберто Фирмино, стал для "красных" юбилейным – 7000-м в высшем дивизионе чемпионата Англии, сообщает Opta.

К слову, Ливерпуль стал лишь второй командой, которая достигла этой отметки. Интересно, что опережает мерсисайдцев откровенный конкурент и непримиримый соперник – Эвертон. "Ирискам" удалось забить в высшем дивизионе 7108 голов.

Напомним, после 26-ти туров Ливерпуль занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 43 очка. От лидера первенства – Манчестер Сити – "красные" отстают на 19 пунктов.

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