Основной вратарь Баварии Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске после ЧМ-2022. Теперь мюнхенский клуб должен найти ему срочную замену, и возвращение Александера Нюбеля из Монако было у клубных боссов приоритетом.

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Однако сам Нюбель не горит желанием возвращаться в Баварию.

"Я рад, что я здесь. Я полностью сосредоточен на игре за Монако. Я больше не хочу протирать штаны на скамейке запасных. Мне нет смысла возвращаться в Мюнхен, поскольку Нойер рано или поздно всё равно восстановится. Я не знаю, насколько серьезна травма Мануэля, но я думаю, что к лету он снова будет в форме. Держу за него кулаки и желаю скорейшего выздоровления", – цитирует Bild Нюбеля.

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