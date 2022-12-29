Воротар Баварії Алєксандер Нюбель, який виступає за Монако на правах оренди, відмовляється від дострокового повернення до Мюнхена.

Основний воротар Баварії Мануель Нойєр зламав ногу, катаючись на лижах у відпустці після ЧС-2022. Тепер мюнхенський клуб має знайти йому термінову заміну, і повернення Алєксандера Нюбеля з Монако було у клубних босів пріоритетом.

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Проте сам Нюбель не горить бажанням повертатися до Баварії.

"Я радий, що я тут. Я повністю зосереджений на грі за Монако. Я більше не хочу протирати штани на лаві запасних. Мені немає сенсу повертатися у Мюнхен, оскільки Нойєр рано чи пізно все одно відновиться. Я не знаю, наскільки серйозна травма Мануеля, але я думаю, що до літа він знову буде у формі. Тримаю за нього кулаки і бажаю якнайшвидшого одужання", – цитує Bild Нюбеля.

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