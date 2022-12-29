"Який сенс?": Нюбель відмовляється повертатися до Баварії
Воротар Баварії Алєксандер Нюбель, який виступає за Монако на правах оренди, відмовляється від дострокового повернення до Мюнхена.
Основний воротар Баварії Мануель Нойєр зламав ногу, катаючись на лижах у відпустці після ЧС-2022. Тепер мюнхенський клуб має знайти йому термінову заміну, і повернення Алєксандера Нюбеля з Монако було у клубних босів пріоритетом.
Баварія торгує заміну для Нойєра – голкіпер озвучив жорсткі умови
Проте сам Нюбель не горить бажанням повертатися до Баварії.
"Я радий, що я тут. Я повністю зосереджений на грі за Монако. Я більше не хочу протирати штани на лаві запасних. Мені немає сенсу повертатися у Мюнхен, оскільки Нойєр рано чи пізно все одно відновиться. Я не знаю, наскільки серйозна травма Мануеля, але я думаю, що до літа він знову буде у формі. Тримаю за нього кулаки і бажаю якнайшвидшого одужання", – цитує Bild Нюбеля.
Монако вимагає від Баварії компенсацію із семизначною цифрою