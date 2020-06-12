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Как в молодые годы: Индзаги-старший оформил эффектный гол и эмоционально отпраздновал взятие ворот

09:51 62 Читати українською
Как в молодые годы: Индзаги-старший оформил эффектный гол и эмоционально отпраздновал взятие ворот
Филиппо Индзаги / ФК Беневенто

Бывший нападающий Ювентуса, Милана и сборной Италии, а ныне – главный тренер Беневенто Филиппо Индзаги до сих пор не потерял свое знаменитое голевое чутье.

46-летний специалист оформил красивый забитый мяч на тренировке "ведьм". Видео гола опубликовал официальный твиттер клуба.

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Индзаги в своем стиле головой замкнул фланговый навес и сверхэмоционально отпраздновал взятие ворот, заставив поностальгировать всех, кто вырос на футболе 90-х. "Милан, теперь мы вас лучше понимаем", – коротко резюмировала в посте с видео пресс-служба Беневенто. Индзаги-старший в июне как раз будет отпразднует год с дня пребывания в должности главного тренера клуба из Кампаньи.

К слову, на вынужденную паузу в Серии B Беневенто под руководством легендарного экс-форварда ушел лидером, опережая Кротоне аж на 20 очков. Матчем против Кремонезе 20 июня команда Филиппо Индзаги возобновит сезон.

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Серия B Беневенто Беневенто Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги Италия
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