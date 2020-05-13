Индзаги с Дель Пьеро объединили Милан и Ювентус – звездные обидчики Динамо одновременно попрощались с большим футболом

13 мая является знаковой датой не только для украинского футбола. В этот день 8 лет назад Ювентус и Милан прощались с Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги.

Как известно, 13 мая в украинском футболе случилось два знаменательные события. Первое – именно в этот день в 1927 году было основано киевское Динамо. Второе – в 2002-м не стало Валерия Васильевича Лобановского, который поднял киевскую команду до невиданных высот. Легендарный Мэтр не смог пережить инсульт, который ему диагностировали во время матча чемпионата Украины в Запорожье против местного Металлурга.

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Однако, эту дату – 13 мая – вспоминают и в Италии. Именно 13 мая 2012 года Серия А прощалась с двумя выдающимися форвардами – Филиппо Индзаги и Алессандро Дель Пьеро проводили последние матчи в чемпионате за Милан и Ювентус соответственно. Принципиальные оппоненты вели ожесточенную борьбу за Скудетто в течение всего сезона, но в последнем туре, который уже ничего не решал, тифози обоих клубов, по сути, объединились вокруг общей цели. Ювентус и Милан отдавали дань легендарным нападающим, которые в последний раз выходили на поле перед родными болельщиками.

Они с 1997 по 2001 год составляли убийственный дуэт в Ювентусе, который в то время считался чуть ли не эталонным во всем мире. СуперПиппо и "Пинтуриккио" играли в кардинально разном стиле – первый был типичным центрфорвардом, который любил попадать в офсайды и был несколько эгоистичным, и второй, который отличался филигранной техникой и умением как выдать роскошный пас, так и блестяще пробить издали. Эти ребята понимали друг друга чуть не с полуслова – возможно, именно это и было залогом успехов знаменитого дуэта. В течение 4-летнего совместного периода в Ювентусе они выиграли Скудетто и играли в финале Лиги чемпионов.

Это была идеальная пара №9 и №10 – от этих ребят страдало и киевское Динамо во главе с великим Лобановским. В сезоне 1997/98 именно эта парочка отгрузила все 5 голов "Старой синьоры" в ворота Александра Шовковского, а Ювентус выбил украинскую команду в 1/4 финала Лиги чемпионов. Особенно показательным был матч на НСК Олимпийский, который завершился победой туринцев со счетом 4:1 – Дель Пьеро с Индзаги показали настоящий мастер-класс.

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Символично, что знаковые для всей Италии форварды сыграли свои последние поединки в Серии А в один день. 13 мая 2012 года Ювентус в рамках 38 тура принимал Аталанту, а Милан на Сан-Сиро встречался с Новарой. Что интересно, как Дель Пьеро, так и Индзаги, в своих прощальных матчах отличились голами.

Алессандро поразил ворота Аталанты на 28 минуте – как оказалось, этот мяч стал победным для "Старой синьоры", которая за тур до финиша обеспечила себе очередное Скудетто, опередив как раз Милан. Матч завершился со счетом 3:1, а "Пинтуриккио" забил в своем фирменном стиле – елегентним ударом с линии штрафной. Во втором тайме Антонио Конте снял Дель Пьеро из игры, а многолетний капитан Юве получил заслуженные овации как благодарных тифози, так и игроков обеих команд. Объятия партнеров по команде, некоторые из которых едва сдерживали слезы, – 37-летний Дель Пьеро ушел с поля, отдав Ювентусу 19 лет...

Игра продолжалась, но за ней мало кто наблюдал (даже режиссеры) – все внимание было приковано к Алексу, который делал символический круг почета и прощался с родными болельщиками. Многие плакали – эти искренние слезы стали едва ли не лучшей наградой для всегда скромного Дель Пьеро. 706 матчей, больше 48 тысяч сыгранных минут и 18 трофеев с Ювентусом – мог быть и 19-й, но спустя несколько дней туринцы проиграли Наполи в финале Кубка Италии. После ухода из Юве Алекс поиграл 2 года в Австралии и год – в Индии.

В те же минуты (как известно, матчи последнего тура Серии А стартуют одновременно) в 140 километрах от Турина проходила не менее трогательная церемония прощания. Последний матче за Милан проводил не только Филиппо Индзаги – с итальянским футболом прощались и другие легенды: Кларенс Зеедорф, Дженнаро Гаттузо, Алессандро Неста и Джанлука Дзамбротта. Целая плеяда чемпионов мира-2006 завершила карьеру в один день. Правда, несколько странно, что тифози Милана проигнорировали такое событие – в тот день Сан-Сиро принял только 40 тысяч тифози... Очевидно, фанаты были слишком разочарованы поражением "россонери" в чемпионской гонке.

Индзаги начал матч в запасе, но появился на поле на 67 минуте вместо Антонио Кассано. Через 15 минут СуперПиппо сделал то, что умел лучше всего – избежал офсайда, принял мяч, а вторым касанием отправил его в сетку. Последний забитый мяч за "россонери" 38-летний нападающий отпраздновал так, словно это был гол всей его жизни. Хотя, понять его можно – о таком прощании можно только мечтать.

В течение карьеры Дель Пьеро и Индзаги на двоих выиграли более 30 трофеев. Оба становились лучшими бомбардирами сезона в Серии А, завоевали Скудетто, побеждали и проигрывали в финалах Лиги чемпионов, а в составе национальной сборной выиграли чемпионат мира-2006. То, что свои последние матчи в чемпионате Италии знаменитые нападающие провели одновременно, да еще и отличились победными голами – вряд ли простое совпадение. Их убийственный тандем в Ювентусе на Апенниннах вспоминают до сих пор.

13 мая 2002 года, безусловно, является знаковой датой в истории итальянского футбола. В тот день Серия А попрощалась не только с легендарными футболистами – завершилась целая эпоха Кальчо...

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