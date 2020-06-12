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Як у молоді роки: Індзагі-старший оформив ефектний гол та емоційно відсвяткував взяття воріт

09:51 1180 Читать на русском
Як у молоді роки: Індзагі-старший оформив ефектний гол та емоційно відсвяткував взяття воріт
Філіппо Індзагі / ФК Беневенто

Колишній нападник Ювентуса, Мілана та збірної Італії, а нині – головний тренер Беневенто Філіппо Індзагі досі не втратив своє знамените гольове чуття.

46-річний фахівець оформив красивий забитий м'яч на тренуванні "відьм". Відео гола опублікував офіційний твіттер клубу.

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Індзагі у своєму стилі головою замкнув фланговий навіс і надемоційно відсвяткував взяття воріт, змусивши поностальгувати всіх, хто виріс на футболі 90-х. "Мілан, тепер ми вас краще розуміємо", – коротко резюмувала в дописі з відео прес-служба Беневенто. Індзагі-старший у червні якраз святкуватиме рік із дня призначення на посаду головного тренера кампанійського клубу.

До слова, на вимушену паузу в Серії B Беневенто під керівництвом легендарного екс-форварда пішов лідером, випереджаючи Кротоне аж на 20 очок. Матчем проти Кремонезе 20 червня команда Філіппо Індзагі відновить сезон.

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Теги
Серія B Беневенто Беневенто Філіппо Індзагі Філіппо Індзагі Італія
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