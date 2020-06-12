Тотти начал агентский бизнес – первым клиентом стал игрок Интера

Агентская компания, принадлежащая легенде итальянского футбола Франческо Тотти, подписала своего первого футболиста.

Агентство CT10 Management, которой руководят бывшие футболисты Франческо Тотти и Венсан Кандрева, заключила соглашение с хавбеком Интера Симоне Бонавиту.

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Отметим, что 16-летний игрок миланцев, выступающий на позиции опорного полузащитника, стал первым клиентом компании. В активе Бонавиту 7 матчей за юношескую сборную Италии (U15).

По информации итальянских СМИ, за развитием Бонавиту пристально следит ряд клубов. На Апеннинах Симоне сравнивают с 20-летним полузащитником Брешии и сборной Италии Сандро Тонали, которого называют одной из главных трансферных целей Интера.

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