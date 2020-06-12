toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ПЕРВАЯ ЛИГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Тотти начал агентский бизнес – первым клиентом стал игрок Интера

00:39 25 Читати українською
Тотти начал агентский бизнес – первым клиентом стал игрок Интера
Франческо Тотти / Getty images

Агентская компания, принадлежащая легенде итальянского футбола Франческо Тотти, подписала своего первого футболиста.

Агентство CT10 Management, которой руководят бывшие футболисты Франческо Тотти и Венсан Кандрева, заключила соглашение с хавбеком Интера Симоне Бонавиту.

Интер анонсировал подписание топ-игрока на замену Лаутаро

Отметим, что 16-летний игрок миланцев, выступающий на позиции опорного полузащитника, стал первым клиентом компании. В активе Бонавиту 7 матчей за юношескую сборную Италии (U15).

По информации итальянских СМИ, за развитием Бонавиту пристально следит ряд клубов. На Апеннинах Симоне сравнивают с 20-летним полузащитником Брешии и сборной Италии Сандро Тонали, которого называют одной из главных трансферных целей Интера.

Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А

blog_ava
Девушка голкипера Шахтера сексуально разделась – откровенные фото
11 июня
516
Теги
Италия Франческо Тотти Франческо Тотти Интер Интер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
23
мин
Ювентус
21:45
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук