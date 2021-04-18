В истории "сине-желтых" были разные матчи. Поединок против корейцев в далеком 1994-м запомнился невероятным голом в ворота украинцев. Смотрите ретро-видео фантастического выстрела на "Футбол 24".

Осенью 1994 года сборная Украины провела два выездных товарищеских матча против Южной Кореи.

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11 сентября подопечные Николая Павлова и Владимира Мунтяна уступили сопернику с минимальным счетом 0:1. Через два дня планы на реванш "сине-желтых" разрушили точные выстрелы Ким До Хуна и Хван Сон Хона на 64-й и 85-й минутах соответственно. Первый гол хозяев можно просматривать долго – этот выстрел вполне может претендовать на лучший пропущенный мяч в истории сборной Украины.

К слову, главным тренером корейцев тогда был легенда Динамо Анатолий Бышовец.

* видео из архива Дмитрия Москаленко

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