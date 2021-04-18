В історії "синьо-жовтих" були різні матчі. Поєдинок проти корейців у далекому 1994-му запам'ятався неймовірним голом у ворота українців. Дивіться ретро-відео фантастичного пострілу на "Футбол 24".

Восени 1994 року збірна України провела два виїзні товариські матчі проти Південної Кореї.

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11 вересня підопічні Миколи Павлова і Володимира Мунтяна поступились супернику з мінімальним рахунком 0:1. Через два дні плани на реванш "синьо-жовтих" зруйнували точні вистріли Кім До Хуна і Хван Сон Хона на 64-й і 85-й хвилинах відповідно. Перший гол господарів можна переглядати довго – цей постріл цілком може претендувати на найкращий пропущений м'яч в історії збірної України.

До слова, головним тренером корейців тоді був легенда Динамо Анатолій Бишовець.

* відео з архіву Дмитра Москаленка

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