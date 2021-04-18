Дебелко отличился дебютным голом за солигорский Шахтер – экс-форварду Карпат хватило минуты
Украинский легионер белорусского клуба Роман Дебелко открыл счет своим голам в чемпионате соседнего первенства.
Украинский форвард солигорского Шахтера Роман Дебелко в матче 5-го тура чемпионата Беларуси помог своей команде победить мозырскую Славию (4:1), забив дебютный гол в добавленное время.
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Наш легионер появился на поле на 92 минуте и почти сразу установил окончательный счет встречи.
Напомним, Роман присоединился к Шахтеру в январе 2021 года. В текущем сезоне провел за солигорцев пять матчей – во всех поединках форвард выходил на замену.
После 5-ти туров команда Романа Григорчука уверенно лидирует в чемпионате Беларуси, одержав пять побед в пяти матчах.
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