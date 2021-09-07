Лионель Месси сделал роскошный "анонс" битвы с Бразилией, которая завершилась слишком рано.

Звезда сборной Аргентины на предматчевой разминке попал точно в девятку, не оставив шансов голкиперу Мартинесу.

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Впрочем, игра против Бразилии оказалась слишком "короткой". Уже через 6 минут после стартового свистка на поле вышли полицейские, которые хотели забрать 4 нарушителей карантина из состава Аргентины. "Как они могли не перенести матч?" – издание Mundo Deportivo остроумно пристыдило бразильцев, которые решили нейтрализовать Лео таким образом.

Напомним, предыдущая встреча Аргентины и Бразилии была в финале Копа Америка-2021. Тогда Месси и компания победили со счетом 1:0.

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