Ліонель Мессі зробив розкішний "анонс" битви з Бразилією, яка завершилася надто рано.

Зірка збірної Аргентини на передматчевій розминці поцілив точно у дев'ятку, не залишивши шансів голкіперу Мартінесу.

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Втім, гра проти Бразилії виявилася надто "куцою". Вже через 6 хвилин після стартового свистка на поле вийшли поліцейські, які хотіли забрати 4 порушників карантину зі складу Аргентини. "Як вони могли не перенести матч?'' – видання Mundo Deportivo дотепно присоромило бразильців, які вирішили нейтралізувати Лео таким чином.

Нагадаємо, попередня зустріч Аргентини та Бразилії була у фіналі Копа Амеріка-2021. Тоді Мессі і компанія перемогли з рахунком 1:0.

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