Сборная Аргентины "избавилась" от игроков, которые вызвали скандал в матче против Бразилии
23:43 - Читати українською
Аргентинская федерация футбола решила не испытывать судьбу во второй раз.
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Четверо представителей АПЛ получили разрешение вернуться в расположение своих клубов, сообщает пресс-служба AFA.
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Речь идет о Мартинесе, Буэндии (оба – Астон Вилла), Ло Чельсо и Ромеро (оба – Тоттенхэм). Именно эти игроки вызвали скандал в прерванном матче отбора ЧМ против Бразилии. Полиция выводила их прямо с поля за нарушение правил карантина.
Добавим, что в следующем туре отбора аргентинцы должны принимать сборную Боливии.
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