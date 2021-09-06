Аргентинская федерация футбола решила не испытывать судьбу во второй раз.

Четверо представителей АПЛ получили разрешение вернуться в расположение своих клубов, сообщает пресс-служба AFA.

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Речь идет о Мартинесе, Буэндии (оба – Астон Вилла), Ло Чельсо и Ромеро (оба – Тоттенхэм). Именно эти игроки вызвали скандал в прерванном матче отбора ЧМ против Бразилии. Полиция выводила их прямо с поля за нарушение правил карантина.

Добавим, что в следующем туре отбора аргентинцы должны принимать сборную Боливии.

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