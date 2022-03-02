Лиара Барберан, жена полузащитника Шахтера Майкона, рассказала о сложных условиях жизни после начала войны в Украине.

"Мама меня спрашивала: "Дочка, ты успела что-нибудь поесть?". Я принесла детям два яблока, они их съели. Когда я увидела сердцевину яблока, то подумала: "Теперь я наемся". Я съела сердцевину яблок.

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Как мать, могу сказать, что отчаивалась, когда видела своих детей голодными, я пыталась сохранять спокойствие, чтобы они тоже не отчаялись. Я хочу наслаждаться общением с отцом, мамой, отдохнуть психологически, потому что я очень устала", – поделилась Лиара Барберан в комментарии Record.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединение территориальной обороны дают отпор врагу.

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