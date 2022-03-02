Ліара Барберан, дружина півзахисника Шахтаря Майкона, розповіла про складні умови життя після початку війни в Україні.

"Мама мене питала: "Доню, ти встигла щось поїсти?". Я принесла дітям два яблука, вони їх з’їли. Коли я побачила серцевину яблука, то подумала: "Тепер я наїмся". Я з’їла серцевину яблука.

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Як мати, можу сказати, що впадала у відчай, коли бачила своїх дітей голодними, я намагалася зберігати спокій, щоб вони теж не впали у відчай. Я хочу насолоджуватися спілкуванням з батьком, мамою, відпочити психологічно, бо я дуже втомилась", – поділилась Ліара Барберан у коментарі Record.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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