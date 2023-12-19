"Нам надо больше зарабатывать ради того, чтобы такие игроки, как Руслан, играли за Полесье. Разумеется, Малиновский – это прекрасный футболист. Он вполне заслужил играть в одной из лучших лег мира, Серии А. Я ему от души желаю, чтобы Руслан подольше был полезен своим клубам и сборной Украины.

" Усик взял автомат": президент Полесья вспомнил первые дни войны в Украине

Но на несколько лет пусть приезжает за нас поиграть вот как Ярмоленко за Динамо. Мы только за! Пытаемся создать такой клуб, который мог бы быть интересен своим лучшим землякам, как Малиновский или Зинченко.

Со своей стороны, скажу, что мне приятно видеть, как земляки, ведущие спортсмены родом из Житомирской области следят за Полесием. Мы держим кулаки за них, они – за нас. Вот вы видели обращение Саши Усика к футболистам и тренерам Полесья. Он – часть нашего коллектива", – цитирует Буткевича Украинский футбол.

Напомним, сейчас Руслан Малиновский выступает в составе итальянского Дженоа. В этом сезоне украинский полузащитник провел за свою команду 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Дженоа сенсационно вырвала ничью с Ювентусом – Малиновский в стиле Гаттузо не пускал туринцев на вершину Серии А