Президент Полесья Геннадий Буткевич признался, что он был готов стать на защиту Украины в первые дни вторжения.

"В первые дни полномасштабного вторжения, я с моими близкими друзьями собрался и мы с оружием готовы были встать в бой.

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Александр Усик, большой спортсмен, надел "броник" и взял автомат. Не сбежал никуда, а рядом со мной, с моими бизнес-партнерами, с нашими ребятами по охране, среди сотрудников, стоял с оружием. Конечно, это было страшное потрясение. Враг стоял под Киевом", – сказал Буткевич в интервью порталу Украинский футбол.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, начав активные боевые действия на территории нашей страны.

Напомним, летом Александр Усик подписал контракт с Полесьем на один сезон. Однако он еще не дебютировал за житомирян в официальных матчах, поскольку сосредоточен на боксерской карьере.

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