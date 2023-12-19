"Нам треба більше заробляти заради того, щоб такі гравці, як Руслан, грали за Полісся. Зрозуміло, Маліновський – це прекрасний футболіст. Він цілком заслужив грати в одній із найкращих ліг світу, Серії А. Я йому від душі бажаю, щоб подовше Руслан був корисним своїм клубам і збірній України.

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Але на кілька років хай приїжджає за нас пограти, ось як Ярмоленко за Динамо. Ми тільки за! Намагаємось створити такий клуб, який міг би бути цікавим своїм найкращим землякам, як Маліновський чи той же Зінченко.

Зі свого боку, скажу, що мені приємно бачити, як земляки, провідні спортсмени родом із Житомирщини стежать за Поліссям. Ми тримаємо кулаки за них, вони – за нас. Ось ви бачили звернення Саші Усика до футболістів і тренерів Полісся. Він – частина нашого колективу", – цитує Буткевича Український футбол.

Нагадаємо, нині Руслан Маліновський виступає у склади італійського Дженоа. В цьому сезоні український півзахисник провів за свою команду 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

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