В первом поединке плей-офф за УПЛ Левый берег на выезде уступил Оболони (0:1). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Оболонь могла выходить вперед уже на 5-й минуте, но Мороз головой замкнул угловой выше ворот. Роскошный шанс упустил Краснопир после выхода один на один – перемудрил, наступил себе на ногу и упустил момент. В середине тайма Левый берег огрызнулся замыканием углового от Сивакова – Рыбка напомнил всем свое славное прошлое.

Оболонь на классе дожала Левый берег в "битве спальных районов" – "пивовары" в шаге от сохранения прописки в УПЛ

Оболонь забила в начале второго тайма – удалось реализовать очередной угловой: Карась головой сбросил почти на линию ворот, где находился Мороз и тот переправил сферу в сетку. "Пивовары" могли громить соперника, но Механив словно заколдовал свои ворота, таща все подряд. В добавленное время Дедух мог спасать Левый берег, но на добивании после розыгрыша углового пробил мимо ворот.