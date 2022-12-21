"Я видел кучу красивых мячей от Мислава Оршича: как он похоронил Тоттенхэм, как он забил Вест Хэму. Человек с уникальной судьбой. Вы часто нас спрашиваете: "Давайте, подберите кого-то для украинских грандов, кто-то должен быть".

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Человек в 25 лет вернулся с Востока. Человек не только с хорватской школой, он еще был в Специи, сыграл там 9 матчей. 3 или 4 года играл в Китае. То есть мы понимаем, что в 25 он вернулся в Загреб обеспеченным человеком. Потом ему 26, 27, 28 лет... Мы разговаривали с Глебом Платовым и просто не могли понять, как ни один украинский гранд, Динамо или Шахтер, никто не заметил Мислава Оршича. Я считаю, что это драма в его жизни, он ведь 5 или 6 лет просто сидел под Перишичем в сборной. Но так бывает", – резюмировал Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Оршич стал важной частью бронзовых медалей Хорватии на ЧМ-2022, оформив гол и 2 ассиста за 160 минут на поле. Клубный сезон нападающего Динамо Загреб также складывался неплохо – 27 матчей, 13 голов и 8 ассистов. Нынешняя цена Оршича по Transfermarkt составляет 10 млн евро.

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