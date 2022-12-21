"Я бачив купу красивих м'ячів від Міслава Оршича: як він поховав Тоттенхем, як він забив Вест Хему. Людина з унікальною долею. Ви часто нас запитуєте: "Давайте, підберіть когось для українських грандів, має ж хтось бути".

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Людина в 25 років повернулася зі Сходу. Людина не лише з хорватською школою, він ще був у Спеції колись, зіграв там 9 матчів. 3 чи 4 роки грав у Китаї. Тобто ми розуміємо, що в 25 він повернувся у Загреб заможною людиною. Потім йому 26, 27, 28 років... Ми розмовляли з Глібом Платовим і просто не могли зрозуміти, як жоден український гранд, Динамо чи Шахтар, ніхто не помітив Міслава Оршича. Я вважаю, що це драма в його житті, адже він 5 чи 6 років просто сидів під Перішічем у збірній. Але так буває", – резюмував Співаковський у ефірі "ТаТоТаке".

Оршіч став важливою частиною бронзових медалей Хорватії на ЧС-2022, оформивши гол та 2 асисти за 160 хвилин на полі. Клубний сезон нападника Динамо Загреб також складався непогано – 27 матчів, 13 голів та 8 асистів. Нинішня ціна Оршіча за Transfermarkt складає 10 млн євро.

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