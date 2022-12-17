У главного тренера Динамо Мирчи Луческу уже на следующей неделе будет серьезный разговор с владельцем клуба.

"Встреча президента Динамо и главного тренера состоится в начале следующей недели. Обе стороны готовы продолжать сотрудничество: контракт румына с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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По нашим данным, зарплата Луческу, как составляла, так и составляет примерно 1 млн евро в год (без премиальных за решение конкретных задач).

Главная тема разговора – кадровые решения (список игроков на предстоящее сборы), видение главным тренером развития команды и готовность строить ее с тем же энтузиазмом, что и летом 2020-го.

График самих сборов уже утвержден – динамовцы проведут его в Турции с 20 января по 20 февраля. Предусмотрен один интервал отдыха в 2-3 дня: на этот период игроки будут иметь право покинуть лагерь команды. Предварительно запланировано проведение 12 спаррингов", – сообщает ТаТоТаке на своей странице в Telegram.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от лидера – СК Днепр-1 – на 5 очков.

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