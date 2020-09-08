Главный тренер шведов Янне Андерссон после поражения во Франции сменил трёх защитников, двух хавбеков и одного нападающего. Фернанду Сантуш же оставил в запасе героя разгрома Хорватии – Диего Жоту – и поставил в стартовый состав Роналду, восстановившегося после инфекции. Очевидно, что не играть Криш не мог, но тут и повод был серьёзный – португальская "семёрка" могла забить 100-й гол за сборную.

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Первая половина первого тайма оказалась очень тяжёлой для просмотра. Шведы имели всего один неточный удар Берга головой в сторону от ворот, а у португальцев можно вспомнить только острую подачу на дальнюю штангу, которую не смог нормально замкнуть Пепе. "Селесао" ещё и успели потерять Бернарду Силву, получившего повреждение – его сменил Гонсалу Гедеш. В целом, этот отрезок поединка был невероятно медленным и скучным. Против Хорватии подопечные Фернанду Сантуша играли гораздо веселее.

Во второй половине тайма скорости не поднимались, но португальцы ощутимо захватили инициативу. Вскоре пошли и моменты: так, на 26-й минуте Роналду ударом с правой замкнул подачу Бруну Фернандеша на ближнюю штангу – Ольсон парировал ногой! Шведы огрызнулись дальним выстрелом Ольссона аж на 37-й минуте, а на 39-й Роналду упустил свой второй шанс – Криштиану получил заброс от Канселу, оторвался от защитников и пробил в ближний угол, однако Ольсон снова парировал. Затем по воротам "Тре Крунур" ещё и удар Данилу с дистанции прилетел, но он опасным не был.

Казалось, что шведы доведут дело до нулевой ничьи в первом тайме, однако все старания перечеркнул Густав Свенссон. На 42-й минуте он, имея жёлтую карточку, срезал в подкате Моутинью и получил второе предупреждение. Швеция осталась в меньшинстве, а Португалия получила право на штрафной метров с 25-ти. Роналду встал в позу, выдохнул и прямым ударом направил мяч точно в левую девятку – 0:1! Сотый гол Криша за сборную должен был быть именно таким. После этого команды ушли на перерыв.

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Второй тайм продолжился в том же русле. Португалия владела инициативой и играла в невысоком темпе, а Швеция всё так же оставалась инертной в атаке. На 52-й минуте за пассивность их мог наказать Моутинью, который отобрал мяч перед штрафной и выстрелил метров с 22-х – над перекладиной. На 60-й Бруну Фернандеш при замыкании прострела в центр штрафной уже попал точно в перекладину, а на 64-й Фелиш, красиво развернувшись под давлением и при этом жонглируя мячом, пробил с рикошетом от защитника – точно в руки Ольсона. "Тре Крунур" огрызнулись дальним ударом Форсберга со стандарта мимо левой штанги.

Постепенно игра затормозила. Показалось, что шведы выравнивают игру, а Форсберг даже решился на прямой удар со стандарта с 35-ти метров – мимо ближнего угла. Впрочем, совсем скоро Швецию наказали: на 72-й минуте Фелиш принял диагональ с правого фланга на левый, сместился в центр и отдал передачу на Роналду, а Криш хитрым ударом с линии штрафной отправил мяч точно в дальнюю девятку – 0:2! До рекорда результативности за сборные осталось 8 голов. Пока что он принадлежит иранцу Али Даеи.

На 79-й минуте КР7 мог и хет-трик делать, однако выстрел метров с 22-х прошел мимо правого верхнего угла. Ещё через две минуты Роналду вырывался один на один с Ольсоном, но арбитр заметил у него офсайд. После этого нападающий уступил место Жоте, а тот уже через минуту вылетел в контратаку 3-в-2 – в завершении эпизода пошёл прострел на дальнюю штангу, который Фелиш не успел замкнуть. На 87-й Фелиш мощным ударом в правый нижний угол метров з 20-ти мог отличиться без помощи партнёров, но Швецию от разгрома спас Ольсон. В конце концов, забить третий гол португальцам так и не удалось, а про Швецию и говорить не приходится. Финальный свисток зафиксировал победу "селесао" со счётом 0:2.

Таким образом, сборная Португалии набрала шесть очков и продолжила возглавлять группу А3 благодаря лучшей разнице мячей. У Франции столько же набранных пунктов, а Швеция и Хорватия замыкают квартет с нулём зачетных баллов.

Португалия ужерживает класс

В матче против Хорватии португальцы играли без Роналду и продемонстрировали чудеса динамики и высокого прессинга. Тогда "селесао" забили четыре гола и могли забить ещё столько же, практически ничего не позволив сопернику – настолько агрессивную и изобретательную Португалию мы не видели с позапрошлого десятилетия. Возвращение Криша в основу на матч против хорошо организованных шведов настораживало – было подозрение, что жажда капитана играть на чистых мячах ударит по командной скорости и вернёт старый прагматичный футбол Фернандо Сантуша, в котором КР7 тянет на себе серенький коллектив.

Ничего такого не произошло. Да, поединок оказался более сухим и медленным, но это логично – тренерский штаб португальцев провёл всего одну замену против шести у шведов, поэтому гости были менее свежими. Кроме того, "Тре Крунур" оборонялись средним блоком 4-4-2 и создавали перегрузы на флангах – в ответ "селесао" отказались от систематического высокого контрпрессинга, сосредоточившись на контроле мяча и растягивании линий соперника. При обороне же "красные" перекрывали центр и полуфлангы, в чём активно помогали Фелиш и Бернарду Силва / Гедеш.

Рано или поздно хозяева допускали ошибку, а гости начинали атаки через раскрытые зоны за спинами "викингов". Нечто похожее постоянно проходило и с Хорватией, но там португальцы значительно меньше подстраивались и больше давили – в Стокгольме же Фернандо Сантуш сделал ставку на прагматичную позиционную работу в лайт-режиме, но результат и содержание игры не изменилось. Португалия уничтожила Швецию. Просто забила меньше.

8:21 по ударам (1:8 в створ), 6:16 по передачам под них, вдвое больше пасов, 80:89 по проценту точных пасов, 8:14 по обводкам, 31% игры на трети поля соперника, 67 % владения мячом – все эти цифры в пользу Португалии. Тепловая карта горит на половине поля шведов, в то время как "Тре Крунур" не создали ни одного момента с игры. И так португальцы играють во втором матче подряд, без одного футболиста в обороне, с травмой Бернарду Силвы и против хорошо организованного соперника. Это очень круто.

Фернанду Сантуш и его подопечные доказали, что могут успешно играть в разных стилях – агрессивно, с бешеным давлением и персональными ориентировочными по всему полю, либо же с подстраиванием под соперника и необходимостью прикрывать Роналду, да ещё и на фоне безумных нагрузок. Изменения в подходах "селесао" демонстрируют как на дистанции, так и по ходу матча, однако Португалия при любых раскладах доминирует и разрывает.

С таким футболом можно и чемпионство Европы защитить – благо, почти все топ-сборные сейчас имеют проблемы. Впрочем, о таких вещах уже стоит говорить авансом. Истинную силу этой сборной покажут матчи против Франции.

Роналду – машина

Криштиану Роналду прогнозируемо освободили от оборонительной работы. Шведы несколько раз воспользовались его отстранённостью, однако общие трудности "варягов" в атаке и хорошее построение игры Португалии позволили превратить свободу капитана в качественное превосходство. Когда Роналду получал мяч, у хозяев начинались серьёзные проблемы.

КР7 в атаке выглядел шикарно – он делал скоростные рывки, как молодой, смело шёл в обводку, принимал нетривиальные решения, разгонял атаки в касание, и тому подобное. В его активе семь ударов по воротам, пять из которых прошли в створ – два из них превратились в фантастические голы. Кроме того, Роналду дважды обыграл соперника на дриблинге (из четырёх попыток) и отдал 32 точных паса из 34-х.

В отчёте после Хорватии я писал, что без Роналду португальцы сильнее. В принципе, так и есть – в наше время слишком жирно держать на поле футболиста, который демонстративно стоит в стороне от оборонительной работы партнёров, играет на чистых мячах и требует подстраховки. Португалия без Рона получает вариативность и атакует агрессивнее – показательно, что сразу же после его замены Жота организовал скоростную контратаку 3-в-2 с вбеганием в штрафную. Это была одна из лучших атак "селесао" в матче, но что ты скажешь против использования Роналду, когда он выходит на поле, делает два шедевра и бьёт несколько рекордов? Оставлять такого футболиста на скамейке было бы абсурдно – тем более, что и с его недостатками Португалия способна доминировать.

Насколько его использование вредит и помогает в матче против топ-команды, покажет встреча против Франции. Сейчас же Роналду на коне – он первым среди европейцев преодолел отметку в 100 голов за сборную и приблизился к рекорду Али Даеи на восемь голов.

Интересно, что 48 голов в футболке "селесао" он провел уже после 30 лет. Кроме того, Криштиану в матче со Швецией оформил свой 24-й дубль за сборную; у него больше дублей, чем у любого португальского сборника – голов. Гений!

Неоднозначный матч Канселу

Канселу в предыдущем поединке передал привет Зинченко, забив шедевральный гол и выкатив одну передачу под удар. Он классно выглядел и в атаке, и в обороне, хотя хорваты давили на его фланг максимально. Со шведами Жоау тоже выделялся.

В первую очередь, он отлично отработал впереди. В активе правого фулбэка не было ударов, но было четыре передачи под них – именно он выводил Криша один-на-один. Также Канселу стал лидером по кааниям (113) и количеству пасов (78, точность 89%) – с навесами у португальца не пошло, но четыре из восьми его длинных передач нашли адресата. Единственной проблемой в атаке стали обводки (одна успешная из четырёх).

Жоау был чрезвычайно полезным впереди, однако в обороне всё оказалось не так радостно. Канселу исполнил два неудачных отбора из двух и проиграл восемь из девяти единоборств на земле – хотя выиграл три верховых. Это слишком много для матча против хорошо организованной команды. С другой стороны, в позиционном плане Канселу отработал более-менее нормально – провалов на его фланге не возникало.

Какие выводы сделает выводы Гвардиола, покажет новый сезон АПЛ, но за два матча сборных Канселу заслужил твёрдую "четверку". Блестящая работа в атаке, высокая мобильность и хорошее видение поля были при Жоау, а умение обороняться для современных фулбэков – такое. Впрочем, не стоит забывать, что всё это было продемонстрировано на правом фланге.

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