Португалия проводила матч активнее и повела в счете в конце первого тайма, когда Роналду классным ударом со штрафного забил свой 100-й гол в составе сборной. Отметим, что перед этим штрафным "селесао" получили численное преимущество, поскольку Свенсону показали вторую желтую карточку.

Португалия благодаря рекордному дублю Роналду уверенно победила Швецию в Лиге наций

После перерыва Португалия продолжила доминировать и забила еще раз. На этот раз Фелиш сместился с левого фланга, отпасовал на Криштиану, а тот попал в дальнюю девятку и установил окончательный счет.

Таким образом, Португалия набрала 6 очков и делит с Францией первые места группы A3, шведы с хорватами имеют 0 пунктов.