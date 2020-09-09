Накануне в матче Лиги наций против Швеции (2:0) оформил дубль. Эти голы стали для португальца 100-м и 101-м за национальную команду. Больше за свою сборную забил только иранец Али Даеи (109).

Шедевральный дубль Роналду в видеообзоре матча Швеция – Португалия – 0:2

СММ-ники Роналду отметили это событие ярким видео, которое было опубликовано в социальных сетях 35-летнего футболиста.

Напомним, первый гол за сборную Португалии Роналду забил в матче первого тура группового этапа домашнего Евро-2004, отметившись в воротах команды Греции (1:2).

Португалия победила Швецию в Лиге наций: "селесао" демонстрируют класс, Роналду снова на коне, а Канселу выделяется