В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на выезде встречалась со шведами. В конце первого тайма команде Фернанду Сантуша удалось выйти вперед – выстрелом со штрафного отличился Криштиану Роналду.

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Этот гол стал для португальца 100-м в составе национальной команды. Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории европейских сборных, которому покорилась эта отметка. Что касается мирового футбола, то первым свою "сотню" успел реализовать форвард сборной Ирана Али Даеи (на его счету 109 точных выстрелов в целом).

В середине второго тайма Роналду удалось отличиться во второй раз и теперь, чтобы побить рекорд самого результативного форварда мира в составе национальных сборных, португальцу осталось забить еще 8 голов.

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