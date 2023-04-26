"Это опытный человек, который много времени провел в Динамо. Он и в сборной Украины поработал, и с Шевченко поработал. Думаю, опыт у него есть. Для молодых ребят – это большой авторитет, а рядом еще есть такой помощник, как Олег Гусев.

Вацко: Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером Динамо

Дай Бог, чтобы они сейчас добились только положительного результата, у них три очень тяжелых выезда. Хочу пожелать в первую очередь тренерскому штабу только успехов.

Я увидел, что это не то Классическое, что было и со мной, и до меня. Как будто посетил матч дублирующих составов. Нет той искры, того напряжения. Да, я понимаю, что идет война, болельщиков нет. Но все равно это тот футбол, который, думаю, вся Украина смотрела. Никакой игры со стороны обеих команд я не увидел.

Думаю, Шовковский это скажет и объяснит. Там есть и молодежь, и старички – Сидорчук, Гармаш. В первую очередь, за какой клуб они выходят играть, на каком стадионе. Там, где клуб добивался очень больших успехов и даже выигрывал европейские кубки, обыгрывал хорошие европейские команды. Чтобы та молодежь, которая пришла, понимала, что это уже взрослый футбол, а не детский. А в Европе еще сложнее. Думаю, они это поймут. С назначением Шовковского будет вклад для молодежи в плане характера", – сказал Алиев в комментарии YouTube-каналу "Футбол 2.0".

Напомним, Шовковский временно будет руководить командой, пока Мирча Луческу будет восстанавливаться после операции.

Динамо – Шахтер: Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову