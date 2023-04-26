"Це досвідчена людина, яка багато часу провела в Динамо. Він і в збірній України попрацював, і з Шевченко попрацював. Думаю, досвід у нього є. Для молодих хлопців – це великий авторитет, а поруч ще є такий помічник, як Олег Гусєв.

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Дай Боже, щоб вони зараз добилися лише позитивного результату, у них три дуже важких виїзди. Хочу побажати в першу чергу тренерському штабу тільки успіхів.

Я побачив, що це не те Класичне, що було й зі мною, й до мене. Наче відвідав матч дублюючих складів. Немає тієї іскри, того напруження. Так, я розумію, що йде війна, вболівальників немає. Але все одно це той футбол, який, думаю, вся Україна дивилася. Ніякої гри з боку обох команд я не побачив.

Думаю, Шовковський це скаже та пояснить. Там є і молодь, і старички – Сидорчук, Гармаш. В першу чергу, за який клуб вони виходять грати, на якому стадіоні. Там, де клуб добивався дуже великих успіхів та навіть вигравав європейські кубки, обігрував хороші європейські команди. Щоб та молодь, яка прийшла, розуміла, що це вже дорослий футбол, а не дитячий. А в Європі ще складніше. Думаю, вони це зрозуміють. З призначенням Шовковського буде вклад для молоді в плані характеру", – сказав Алієв у коментарі YouTube-каналу "Футбол 2.0".

Нагадаємо, Шовковський тимчасово керуватиме командою, допоки Мірча Луческу відновлюватиметься після операції.

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