"Мне кулуарно несколько человек рассказывали, что братья Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером Динамо. Я свечку не держал, рассказываю кулуарщину.

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С одной стороны не видят Шовковского, а с другой – именно его назначают фактически исполняющим обязанности. Чем не шанс для Александра?

Если сейчас на фоне, мягко говоря, не самого лучшего футбола, на фоне того шквала критики, Динамо под руководством Шовковского попрет – концовка сезона, есть за что бороться – это может быть моментом истины для Александра. Это может стать толчком для самостоятельно карьеры Шовковского. Поэтому я это воспринимаю как шанс, и мне, на самом деле, очень интересно посмотреть, справится ли легенда Динамо с таким вот новым вызовом в своей карьере", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Шовковский временно будет руководить командой, пока Мирча Луческу не восстановиться после операции.

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