Европейский клубный футбол вернулся матчем претендентов на вылет в испанскую Сегунду. Кадис отставал от спасительной 17-й позиции на 5 очков, а Гранада аж на 13 – при таких условиях ничья никого не устраивала. Фаворитом андалусийского считалась “желтая субмарина”, которая играла дома, ведь соперник не знал побед в течение 9-ти туров (6 поражений).

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В первом тайме преимущество было за Кадисом. Хозяева вели по ударам со счетом 8:2, но до забитых голов дело так и не дошло. После перерыва Гранада перехватила инициативу, к 70-м минутам имея 5:1 по ударам, однако острых моментов не возникало. В то же время единственный выстрел "подводников" оказался результативным – голом с передачи Алькараса отметился Наварро. 1:0.

После этого "желтая субмарина" перехватила контроль над игрой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Кадиса, в результате которой команда приблизилась к выходу из зоны вылета – до 17-й позиции остается два очка. По крайней мере, пока что.

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