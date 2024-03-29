Європейський клубний футбол повернувся матчем претендентів на виліт у іспанську Сегунду. Кадіс відставав від рятівної 17-ї позиції на 5 очок, а Гранада аж на 13 – за таких умов нічия нікого не влаштовувала. Фаворитом андалусійського вважалась "жовта субмарина", яка грала вдома, адже суперник не знав перемог протягом 9-ти турів (6 поразок).

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У першому таймі перевага була за Кадісом. Господарі вели за ударами з рахунком 8:2, але до забитих голів справа так і не дійшла. По перерві Гранада перехопила ініціативу, до 70-х хвилин маючи 5:1 за ударами, однак гострих моментів не виникало. В той же час єдиний постріл "підводників" виявився результативним – голом з передачі Алькараса відзначився Наварро. 1:0.

Після цього "жовта субмарина" перехопила контроль над грою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Кадіса, внаслідок якої команда наблизилась до виходу із зони вильоту – до 17-ї позиції залишається два очки. Принаймні, поки що.

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