Украинский голкипер Андрей Лунин продолжит карьеру в Мадриде после легких переговоров с королевским клубом.

Реал ускорил переговоры с Луниным по новому контракту, сообщает Relevo. Футболист и клуб полны решимости продолжить сотрудничество еще на несколько лет.

Анчелотти говорил с руководством Реала относительно будущего Лунина в клубе – тренер впечатлен украинцем

Как уверяет источник, Мадрид предложил Андрею новое соглашение еще до повторной травмы Куртуа, которая просто активизировала процесс. Боссы клуба считают, что украинец заслужил контракт прекрасной игрой в этом сезоне.

9 сейвов против Лейпцига в Лиге чемпионов отбросили любые сомнения. И хотя в Реале знают о слабых сторонах Лунина, украинец проявил главное качество для топ-клуба – умение включиться в решающий момент.

Реал планирует существенно повысить зарплату Андрею. У вратаря пока что один из самых низких окладов в команде (2,8 млн евро брутто по неофициальным данным). Фран Гарсия и Арда Гюлер зарабатывают вдвое больше. Новый контракт исправит эту несправедливость.

Лунин на пике – что делать с Реалом?