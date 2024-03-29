Эрик Гарсия объяснил, почему прошлым летом из Барселоны перешел в аренду именно в Жирону.

"Я думал, что начну сезон в Барселоне, но случилось так, что перешел в Жирону. Об аренде мне сказал Хави. У меня было несколько вариантов, однако после разговора с тренером Мичелом я выбрал Жирону.

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Он мне рассказал о стиле игры и ожиданиях от меня. Называл таких игроков, как Савио и Артем Довбик. О последнем я тогда мало что знал. Мичел был убедительным, и я принял окончательное решение присоединиться к Жироне", – признался Гарсия в интервью The Athletic.

Добавим, что в нынешнем сезоне центрбек провел 24 матча и отметился 2 голами. Вряд ли Жирона сможет позволить себе полноценный выкуп Эрика у Барселоны.

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