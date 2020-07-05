toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Очередной отбитый пенальти Лунина в видеообзоре матча Кадис – Овьедо

09:20 - Читати українською
Очередной отбитый пенальти Лунина в видеообзоре матча Кадис – Овьедо
Кадис – Овьедо – 2:0 / ФК Овьедо

Кадис, в рамках 38-го тура Сегунды, на своем поле уверенно одолел Овьедо нашего Андрея Лунина. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 38 тур

Кадис – Овьедо - 2:0

Голы: Лосано, 44, 51

Нереализованный пенальти: Алекс, 12 (Кадис)

Зозуля стал героем в Испании – лучший удар за 10 матчей, спасительная лысина украинца, угроза Лунину и экс-динамовцу

Уже в начале матча лидер Сегунды Кадис получил право на пенальти в ворота Овьедо. Выстрел Алекса с отметки уверенно парировал голкипер сборной Украины Андрей Лунин, в который раз доказав свое мастерство в этом компоненте. Впоследствии наш легионер еще раз спас свою команду, однако под занавес первого тайма гости все же забили. Сразу после перерыва андалусийцы отличились во второй раз. Этот гол, как оказалось, стал последним в матче.

Как следствие, Кадис набрал 66 очков и закрепился на первой строчке турнирной таблицы второго по силе чемпионата Испании, Овьедо с 44 очками остался семнадцатым.

Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды

blog_ava
Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды
00:57
6168
Теги
Видеоновости Кадис Кадис Испания Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча
    Україна — 4 июль17256 Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча
4
час
:
10
мин
Бернли
14:00
Шеффилд Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук