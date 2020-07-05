Очередной отбитый пенальти Лунина в видеообзоре матча Кадис – Овьедо

Кадис, в рамках 38-го тура Сегунды, на своем поле уверенно одолел Овьедо нашего Андрея Лунина. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 38 тур

Кадис – Овьедо - 2:0

Голы: Лосано, 44, 51

Нереализованный пенальти: Алекс, 12 (Кадис)

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Уже в начале матча лидер Сегунды Кадис получил право на пенальти в ворота Овьедо. Выстрел Алекса с отметки уверенно парировал голкипер сборной Украины Андрей Лунин, в который раз доказав свое мастерство в этом компоненте. Впоследствии наш легионер еще раз спас свою команду, однако под занавес первого тайма гости все же забили. Сразу после перерыва андалусийцы отличились во второй раз. Этот гол, как оказалось, стал последним в матче.

Как следствие, Кадис набрал 66 очков и закрепился на первой строчке турнирной таблицы второго по силе чемпионата Испании, Овьедо с 44 очками остался семнадцатым.

Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру Сегунды