Зозуля стал героем в Испании – лучший удар за 10 матчей, спасительная лысина украинца, угроза Лунину и экс-динамовцу

Альбасете принимал 7-м команду Сегунды, которая в случае победы врывалась в зону плей-офф за выход в элитный дивизион чемпионата Испании. Роман Зозуля традиционно появился с первых минут, а другой экс-игрок киевского Динамо Сергей Мякушко остался в запасе.

Испания 2019/20. Сегунда, 37-й тур

Альбасете – Алькоркон – 1:1

Голы: Охеда, 57 – Сандаса, 9

Первый момент в матче спровоцировал отчаяние Зозули. Бывший форвард Днепра уже заходил на удар из пределов вратарской, как снаряд с ноги сняли защитники. Разъяренный 30-летний украинец в сердцах ударил руками стойку. Наказание пришло мгновенно. На 9-й минуте Алькоркон перехватил мяч в 35-метровой зоне от владений Надаля. Молниеносная комбинация застала врасплох голкипера Альбы, который пустил "бабочку" – неуклюже парировал круглого под собой, так что 35-летний Сандаса забивал с нескольких метров в пустые. На 15-й минуте Зозуля выиграл воздух, но пробил в сторону от дальней штанги. Бьется Роман против двух соперников и зарабатывает штрафной, не идут стандарты у его команды.

Альбасете одолел Расинг и оторвался от зоны вылета – Зозуля оформил час игры в большинстве и заработал пенальти

Один из лучших бомбардиров сезона Стоичиков (отличился 16 раз, еще 3 раза ассистировал партнерам) на скорости убежал от защитника, но перебросил голкипера. И снова этот же снайпер высмеял соперников, одним финтом сбросив двух пассажиров. Однако с тем же успехом пробил лидер Алькоркон. Лишь 1 голевой момент на две команды за первые 45 минут в условиях более чем 30-градусного ада: 1:6 по ударам, 0:2 по попаданиям. Альбасете сполна подтверждает свою 18-ю строчку, последнюю спасительную, с минус 1 до Овьедо Лунина и плюс 2 над Луго Кравца.

Зозуля первым из игроков Альбасете попал в створ ворот – на 54-й замкнул нацеленную подачу с правого фланга прямо в руки голкиперу. А еще спустя 3 минут Роман классно выиграл верховую борьбу, выведя Охеду в штрафную гостей после длинной передачи Надаля. К своим 3- голам добавил украинец второй ассист в сезоне! Как не забил Альбасете сразу после этого? Удар, сейв голкипера и попадание в штангу уже пустых ворот. Мог Зозуля и сам забить. Воспитанник Динамо блестяще сыграл на втором этаже – Дани Хименес вытащил из самой линии ворот. Ромарес влетел в соперника, попав... задним местом в лицо. Крайне страння вторая желтая, Алькоркон остался в меньшинстве последние минут 10.

Неожиданно заменили одного из лучших на поле Зозулю на 86-й, а Мякушко так и не вышел. Альбасете набирает 44 очка и догоняет команду Лунина. Алькоркон остается за пределами топ-6.

Альбасете переиграл Алькоркон благодаря второй половине, но подарил очки

Сразу 3 голевых момента против одного у гостей после перерыва. Команда Зозули традиционно показала два разных лица. Абсолютно немощный коллектив до перерыва, который тащил на себе преимущественно лишь экс-форвард сборной Украины. Во второй половине контроль Альбы вырос с 50 до 77 процентов. До замены экс-днепрянина могли спокойно дожимать вялого соперника. Однако Алькарас, похоже, решил сохранить синицу в руках. Причем оставшись в большинстве, "механический сыр" сыграл даже хуже, чем в равных составах. В конце встречи гости также дважды огрызнулись, а обычно очень надежный Надаль снова пропустил круглого под собой. Дубля предательских фейлов позволил избежать партнер, закрывший шлагбаум мячу у самой линии ворот.



Зозуля отдал ассист, получил высший балл и должен был становиться супергероем

Украинский нападающий как правило попадает в топ-5 как минимум своей команды по километражу. Однако сегодня Зозуля больше играл, чем бегал. Роман не набегал и 9,5 км, зато выдал на удивление качественный перформанс в атаке. Он был всюду, куда летели снаряды. Если его и опережал кто-то, то в основном свои же партнеры. Абсолютный лидер по ударам (по 2 в ворота и мимо), касаниям в чужой штрафной (5) и воздушным дуэлям (18 в целом, 6 выиграл), второй по количеству заработанных на себе фолов (3). Отдал 10 передач в финальной трети поля, что стало 6-м результатом в матче. Хотя точность пасов немножко подвела (58%, несколько ниже среднего по сезону).

Недаром SofaScore оценил Зозулю самым высоким баллом (7,4, столько же у автора гола соперника), а большинство фанатов на профильных сайтах 5maseldescuento (35%) и AupaAlba (по 28% с Охедой) не нашли никого кто превзошел бы украинца. "Возможно, лучший удар за последние 10 матчей". В таком духе испанские фанаты в Твиттере зачарованно комментировали второе попадание Романа, когда голкипер Алькоркона потянул мяч только на линии ворот. "Зозуля дает надежду своим ассистом лысиной", а это уже о голевом сбрасывании на Охеду. Роман выиграл позицию, после чего спиной к воротам максимально зряче и удобно отдал на ход.

Так, опытный форвард уже 252 дня не может забить гол, а 538 – отличиться ногой. Однако именно он стал тем мотором класса и уверенности, который заставил хозяев поверить в себя в этот жаркий вечер. Бенефис 30-летних экс-динамовцев, который начал джокер Ярмоленко, продолжил другой легенда УПЛ. Не спешите списывать ветеранов сборной Украины, они все еще могут огого! Прежде всего благодаря Зозуле Альбасете был максимально близким, чтобы нанести первое гостевое поражение лучшей выездной команде Сегунды (единственные из 22-х команд, кто не проиграл далеко от дома)! Но и так неплохо – Лунину с его Овьедо уступают теперь только по личным встречам.

Мякушко теряет мечты

После домашнего поражения от Хихона, где экс-хавбек Динамо и Карпат получил целый тайм практики, 4 тура подряд оставался на скамейке запасных без секунды игрового времени. С тех пор Алькоркон начал беспроигрышную серию (8 очков из 12 возможных). Мякушко мог бы порадоваться за партнеров, ведь его команда сохраняет серьезные шансы на топ-6, а с ней и пару матчей на пути к мечте, первому выходу в Примеру за 49-летнюю историю. Если бы Алькоркон выиграл, стали б 5-ми. А так седьмые. Хотя дальше еще одно украинское "дерби", теперь уже с львовским акцентом. Мякушко ждет в гости Кравца, Луго которого плетется в зоне вылета. Вот так Карпаты умирают в Украине, но их тень живет в Испании.

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